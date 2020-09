Piazza Affari prosegue tonica in vetta alle Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che beneficiano di qualche ricopertura, soprattutto sul comparto bancario, dopo le consistenti perdite incassate la vigilia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,175. In deciso ribasso lo, che si posiziona a +139 punti base, con un forte calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,88%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,67%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, incolore, che non registra variazioni significative. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,82% suldi Milano, troviamo(+2,94%),(+2,63%),(+2,44%) e(+2,24%).La peggiore è, che scivola del 2,54%.In apnea, che arretra del 2,04%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,25%.di Milano,(+5,04%), sostenuta dai rumors sulla cesisone della quota statale.Bene anche(+3,45%),(+3,05%) e(+3,04%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -3,52%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,50%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,37%.