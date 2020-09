Piazza Affari in rally segue le orme dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee e all'andamento positivo dei future statunitensi che anticipano una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi.A sostenere il sentiment dei mercati europei è il dato migliore delle attese della fiducia dei consumatori tedeschi (indice GFK) che conferma l'ottimismo dell'IFO della vigilia. Tutto ciò mentrecon la Spagna su nuovi record e la Gran Bretagna che inasprisce le restrizioni.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,33%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,28%.Si riduce di poco lo, che si porta a +135 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,84%.vola, con una marcata risalita dell'1,63%, brilla, con un forte incremento (+2,31%), e ottima performance per, che registra un progresso dell'1,80%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,37%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,60%),(+2,26%) e(+1,83%).Il settore, con il suo -1,11%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,58%.Su di giri(+3,01%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,84%.Effervescente, con un progresso del 2,65%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.del FTSE MidCap,(+5,28%),(+3,88%),(+3,58%) e(+3,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,00%.Affonda, con un ribasso del 2,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.