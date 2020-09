Rosso a Piazza Affari e nel resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, nonostante il tentativo di rimbalzo messo a segno in avvio sulle speranze che gli Stati Uniti predispongano. L'incertezza continua a essere dominante, in particolare alla luce dell'andamento dei contagi daSul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'è sostanzialmente stabile su 1.871 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 40,35 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%. Ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,81%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,64%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 20.598 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+0,73%) e(+0,42%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,01%),(-1,83%) e(-1,55%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,40%.Bene gli energetici: bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,11%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,60%. Composta, che cresce di un modesto +0,54%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,10%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,72%.del FTSE MidCap,(+10,20%),(+2,24%),(+1,26%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,92%.Affonda, con un ribasso del 2,68%.Crolla, con una flessione del 2,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,13%.