Wall Street avvia la settimana con la rincorsa

(Teleborsa) -, che avvia le contrattazioni in forte rialzo, dimostrando ili nei sondaggi pre-elettorali, dopo le indiscrezioni sulle tasse non pagate del Presidente Trump, che ne hanno compromesso la posizione in vista delle prossime elezioni. A sostenere il mercato anchee lanelle pieghe del riavvio deiIl, che mostra una plusvalenza dell'1,45%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,38%. Positivo il(+1,34%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,55%),(+1,68%) e(+1,56%).del Dow Jones,(+3,49%),(+2,75%),(+2,45%) e(+2,31%).(+4,22%),(+3,81%),(+2,97%) e(+2,60%).La peggiore è, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,24%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.