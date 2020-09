Borse asiatiche colpite dalle vendite. Tokyo in rosso

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che hanno scontato le tensioni emerse daled anche il conseguente, a dispetto dellaLa Borsa diha chiuso in rosso, a causa della forza dello yen che penalizza gli esportatori, con l'indicein flessione dell'1,50% ed il Topix in perdita dell'1,83%. Buona la prestazione di(+0,86%).Deboli anche le borse cinesi, conche ha ceduto lo 0,60% eche ha lasciato sul terreno lo 0,44%. In attivoche ha guadagnato lo 0,38%.Fra gli altri mercati che chiuderanno più tardi la seduta, fa bene(+0,42%) assieme a(+0,55%), mentre Jakarta viaggia in perdita (-0,58%), accompagnata da(-0,12%) e(-0,98%).Resistente(-0,03%); sacrificata(-2,15%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,22%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%.Il rendimento per l'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento deltratta al 3,15%.