Brilla il mercato americano

(Teleborsa) - Ultima seduta del mese di settembre al rialzo per la borsa di Wall Street con ie le attese di un accordo sulche migliorano il sentiment degli investitori.Quanto ai dati macro, in base alle stime dell'(ADP), negli USA è stato registrato a settembre un aumento dei posti di lavoro nel settore privato pari a 749 mila unità. Un dato che ha battuto il consenso degli economisti. Il, invece, nella lettura finale del secondo trimestre, è sceso del 31,4%, ma meno della lettura preliminare.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un balzo dell'1,80%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,37%. In denaro il(+1,32%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+1,47%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,99%),(+1,88%) e(+1,63%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,47%),(+3,39%),(+2,94%) e(+2,83%).Tra idel Nasdaq 100,(+5,51%),(+3,57%),(+3,30%) e(+3,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,10%.Affonda, con un ribasso del 5,00%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.