Mercati deboli. Milano schiva le vendite

(Teleborsa) -, dopo l'infuoicato confronto TV Fra Trump e Biden in vista delle elezioni USA, che ha innervosito i mercato.al vento delle vendite, grazie al buon andamento delle banche e di alcune società attive nelle infrastrutture.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Invariato lo, che si posiziona a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,84%.debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, senza slancio, che negozia con un -0,03%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,38%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09% suldi Milano, troviamo(+2,79%),(+1,31%),(+1,25%) e(+1,01%).Vendite su, che prosegue le contrattazioni con un -2,26% dopo il via libera all'aumento di capitale.Male, che soffre un decremento del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,83%.In rosso, con un decremento dell'1,58%.Tra i(+2,47%), dopo la presentazione dle Piano.Bene anche(+2,05%),(+1,93%) e(+1,74%).Vemndite su, che prosegue le contrattazioni a -1,67%.In panchina, che soffre un calo dell'1,47%.Male, che registra un ribasso dell'1,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.