Milano si indebolisce con le altre Borse europee

(Teleborsa) -al trend generale dopo un esordio migliore. I mercati hanno accolto con un certo malumore il dibattito TV infuocato Trump-Biden e scontanoper la pubblicazione dei dati dele.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,85%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,26%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%. Sessione debole per il listino milanese, dove ilscambia con un calo dello 0,39%.di Milano si trovia(+3,75%), considerata una buona opportunità d'acquisto dagli analisti.Bene anche(+2,57%),(+2,34%) e(+1,62%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -2,43%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,20%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,13%.In caduta libera, che affonda del 2,12%.del FTSE MidCap,(+3,13%),(+2,00%),(+1,92%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,02 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,68%.