Neosperience, crescita a doppia cifra dei ricavi nel semestre

Neosperience

(Teleborsa) - Al 30 giugno 2020,ha registratoconsolidati pari a Euro 7,1 milioni (+40,6% rispetto ai 5,1 milioni di Euro al 30 giugno 2019), grazie all'acquisizione di numerosi nuovi clienti e al contributo delle società entrate a far parte del perimetro di consolidamento.L’ EBITDA si è attestato a Euro 2,4 milioni, con un incremento del 5,7% rispetto all'analogo valore del 30 giugno 2019, con un’incidenza del 34,3% sui ricavi, in calo rispetto al 45% dell’analogo periodo del 2019.L’, in linea con l’EBITDA, è cresciuto del 3,8%, passando da Euro 631 migliaia ad Euro 655 migliaia.L’del Gruppo è stato pari a Euro 188 migliaia, in calo rispetto al semestre precedente soprattutto per effetto delle maggiori imposte (il 2019 aveva beneficiato di rilevanti crediti di imposta).L’passa da Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2019 e a Euro 2,8 milioni al 30 giugno 2020, in parte per effetto delle acquisizioni effettuate nel periodo, il cui esborso è stato finanziato attingendo a nuove linee di credito a medio termine.