Pioggia di acquisti a Wall Street

(Teleborsa) - Partenza col segno più per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta di settembre, all'indomani del primo dibattito "infuocato" tra ile lo, per la corsa alla Casa Bianca.La cautela tra gli investitori tuttavia è d'obbligo in un contesto che resta difficile a causa dell'incremento dei casi di Covid e delle nuove misure restrittive che molti Paesi stanno mettendo in atto.L'agenda macroeconomica prevede la diffusione della. Prima della partenza del mercato americano è stato diffuso, oltre al PIL , anche l'andamento deie il, come anticipazione dei più importanti dati sul lavoro in uscita venerdì prossimo.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 27.659 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.349 punti. Senza direzione il(+0,15%); guadagni frazionali per l'(+0,35%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,92%),(+0,90%) e(+0,77%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,26%),(+2,15%),(+1,84%) e(+1,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,07%),(+3,10%),(+3,01%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,65%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,85%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.