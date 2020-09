Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - L'ultima seduta di settembre si chiude all'insegna dell'incertezza per le piazze finanziarie europee in un contesto difficile a causa dell'aumento dei casi di Covid e delle nuove misure restrittive che molti Paesi stanno mettendo in atto.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. L'debole riporta una variazione pari a -0,09%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 39,63 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,59%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,24%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 20.850 punti, sui livelli della vigilia.(+3,03%),(+1,14%) e(+0,90%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,78%),(-1,42%) e(-0,98%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,93%.Su di giri(+3,92%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,15%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,95%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,99%.Tra i(+4,83%),(+4,45%),(+4,43%) e(+3,79%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,37%.Affonda, con un ribasso del 2,05%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.