La Borsa di New York si infiamma e scommette su aiuti economia

(Teleborsa) -, proseguendo il trend positivo della vigilia, nonostante il mese di settembre si sia rivelato il secondo peggiore dell'anno dopo marzo.A sostenere il sentiment la speranza di unoall'economia, mentre è in calendario un incontro fra il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin e la speaker della Camera Nancy Pelosi. Un sostegno arriva anche dal dato dei sussidi alla disoccupazione , mentre quello sui redditi e spese personali ha deluso.A New York, l'indicemostra un guadagno dello 0,92% e l'avvia la giornata in aumento dello 0,90%. In rialzo il(+1,28%) e l'(+0,91%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,42%),(+1,28%) e(+1,21%). Il settore, con un -1% è peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,26%),(+1,96%),(+1,29%) e(+1,29%).Fra i più sacrificati, che cede lo 0,99%.Al top tra i, si posizionano(+23,77%),(+5,05%),(+3,38%) e(+3,08%).Fra i più forti ribassi, che segna un -2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%.