Stato emergenza, Conte conferma: chiederemo proroga al 31 gennaio

(Teleborsa) - Dopo le indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale da parte del Presidente del ConsiglioIl Governo è intenzionato a chiedere alle Camere una proroga didello stato di emergenza, in scadenza il(esattamente un anno dopo la prima messa in campo della misura in seguito alla pandemia), ha detto il Premier ai giornalisti a margine della visita alla scuola media "Francesco Gesuè" a San Felice a Cancello (Caserta).La curva dei contagi nel nostro Paese, seppur sotto controllo, è in costante risalita ormai da un mese e il perdurare dell'emergenza ha suggerito agli esperti del Comitato tecnico scientifico (CTS) dii tempi delloin modo da gestire eventualiche dovessero presentarsi nei mesi invernali con più facilità."Sulla proroga dello stato di emergenzae io sarò in Aula all'inizio della settimana. Io sono sempre per la linea della massima prudenza e ho sempre mantenuto questa impostazione ma credo che sia corretto che ne discuta il Parlamento e che se ne discuta nel governo perchè in una grande democrazia si fa così. Dobbiamo resistere col coltello tra i denti in questi 7-8 mesi difficili che ci attendono ma mentre resistiamo dobbiamo anche guardare al futuro". Queste le parole del Ministro della Salute, Robertoin visita allo stabilimento, dove partirà la produzione del vaccino anti-Covid a cui stanno lavorando in collaborazione le multinazionaliOggi, infatti,, dopo l’avvio della sperimentazione clinica di fase 1 e di fase 2 del vaccino contro il Covid-19 annunciata lo scorso 3 settembre, ha aperto le porte delloper presentare alle istituzioni i passi compiuti finora per avviare la produzione del vaccino parallelamente allo sviluppo clinico in corso, delineando le prossime tappe verso una delle possibili soluzioniIn occasione dell’evento istituzionale, che si è svolto oggi alla presenza, appunto, del Ministro della Salute Roberto Speranza, del Sottosegretario allo Sviluppo Economico Giampaolo Manzella, dell’assessore alla Sanità e Integrazione della Regione Lazio Alessio D’Amato, dell’Ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset, l’azienda ha raccontato lo straordinario lavoro di squadra che ha consentito un costante sviluppo del vaccino e la rapida creazione di una specifica expertise industriale in Europa."Stiamo portando avanti un impegno che va oltre i nostri confiniCerti che i traguardi possano essere conseguiti solo grazie alla collaborazione e alla cooperazione tra i diversi attori, vogliamo fare la nostra parte continuando in ciò che sappiamo fare meglio: prenderci cura della salute delle persone. Siamo orgogliosi di poter contribuire all’impegno di Sanofi per l’emergenza con il nostro stabilimento di Anagni: una concreta risposta che potrà portare una firma italiana” – dichiaraPresidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia.