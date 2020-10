Borsa Tokyo debole

Nikkei 225

(Teleborsa) -, in gran parte chiuse per festività nazionali. Pesa la notizia di Trump positivo al Covid e il crollo del petrolio.La Borsa di, invece, ha riavviato oggi le contrattazioni dopo lo stop tecnico di ieri, chiudendo all'insegna della debolezza. L'indiceaccusa una discesa dello 0,71%, mentre il Topix ha ceduto lo 0,95%.le borse cinesi die la borsa indiana diGiornata no perche ha lasciato sul terreno -1,49%. Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta viaggiano in rosso Singapore (-1,08%) e Jakarta (-0,73%), mentre tiene Kuala Lumpur (+0,23%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,57%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'1 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,12%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 3,17%.