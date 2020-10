Milano in rosso con il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, penalizzati dalla notizia dele in attesa del dati sul. Piazza Affari incassa anche la. A penalizzare i mercati anche ilNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,173. Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +134 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,79%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,78%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,95%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,70% suldi Milano, si segnalano(+5,05%),(+2,25%),(+1,19%) e(+1,02%).In rosso, che continua la seduta con -2,89%.Sensibili perdite per, in calo del 2,75%.In apnea, che arretra del 2,13%.scende dell'1,78%.del FTSE MidCap,(+3,96%),(+1,95%),(+1,71%) e(+1,70%).La peggiore è, che continua la seduta con -5,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,63%.Affonda, con un ribasso del 2,65%.