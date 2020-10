Wall Street in rosso su notizia Trump e delusione mercato lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street dopo la notizia del risultato positivo dei test al Covid per il Presidente Trump . Delude anche il dato sulche ha evidenziato un rallentamento della crescita di nuovi posti di lavoro , a settembre rispetto al mese precedente, ed inferiore alle aspettative degli analisti.Sulle prime rilevazioni, ilsta lasciando sul parterre l'1,02%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.337 punti. Pessimo il(-1,88%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-1,36%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,81%),(-1,70%) e(-1,56%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,46%.Affonda, con un ribasso del 2,08%.Crolla, con una flessione del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,74%.mette a segno un +2,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,87%.