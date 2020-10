La Borsa di New York si infiamma su pacchetto stimoli eTrump

Dow Jones

(Teleborsa) -, che avvia gli scambi in deciso rialzo, scommettendo sull'uscita di Trump dall'ospedale oggi stesso e sull'approvazione da parte del Congresso del sospiratoall'economia. Ilregistra un guadagno dello 0,96% e l'avvia la giornata in aumento dello 0,87%. In rialzo il(+0,91%); come pure, sale l'(+0,83%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,90%),(+1,58%) e(+1,20%).del Dow Jones,(+2,06%),(+1,93%),(+1,90%) e(+1,79%).Al top tra i, si posizionano(+6,23%),(+5,13%),(+4,38%) e(+2,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che segna un -1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.