WIIT, operatività su azioni proprie

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 Aprile 2020, ha comunicato di averdal 28 settembre al 2 ottobre 2020, complessivamente, al prezzo medio unitario di 174,8796 euro per azione, per un controvalore complessivo di 478.765,00 euro.Dall'inizio del programma la società attiva nel mercato dei servizi Cloud per le applicazioni critiche aziendali, ha acquistato 12.620 azioni ordinarie (pari allo 0,48% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 1.961.673,99 euro.A seguito degli acquisti finora effettuati, WIIT detiene un totale di 136.326 azioni proprie, pari a circa il 5,14% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 163,5 euro, per una discesa dell'1,51%.