Mercati europei virano al ribasso

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

vendite al dettaglio

viaggi e intrattenimento

chimico

tecnologia

utility

immobiliare

Pirelli

BPER

Unicredit

Leonardo

Nexi

Italgas

Snam

Recordati

Cattolica Assicurazioni

Salini Impregilo

Autogrill

MARR

Sesa

SOL

B.F

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, che prendono la via del ribasso dopo un avvio col segno positivo, incoraggiate dal Wall Street in scia alla rapida dimissione dall'ospedale del presidente USA Donald Trump. Gli investitori restano dunque prudenti visto che i contagi da coronavirus nel mondo stanno continuando a salire e in Europa alcune aree sono poste sotto severe misure restrittive.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,46%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,80%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,31%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 21.051 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,97%),(+1,68%) e(+0,73%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,19%),(-1,07%) e(-1,02%).di Milano, troviamo(+3,01%),(+1,60%),(+1,23%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.In apnea, che arretra del 2,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,51%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,34%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,15%),(+3,79%),(+3,31%) e(+2,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,74%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,70%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.