Milano torna positiva. Borse europee più caute

(Teleborsa) - Al giro di boa, restano, mentre si rafforza Piazza Affari che torna positiva, sostenuta dallaSul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,178. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.913,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,12%, a 39,66 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,80%.piatta, che tiene la parità. Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.avanza dello 0,29%., con ilche sta mettendo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 21.208 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,53%),(+1,92%) e(+1,77%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,25%) e(-0,56%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,83%),(+3,49%),(+3,30%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,84%.Giù su, che crolla del 2,73% su prese di profitto.scende dell'1,56%.Calo deciso per, che segna un -1,37%.di Milano,(+5,97%),(+4,67%),(+4,48%) e(+3,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,02%.