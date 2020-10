Borsa Milano prudente assieme agli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo alcuni dati macro negativi, in particolare quello della produzione in Germania . Meglio il dato delle vendite al dettaglio in Italia . Sullo sfondo la situazione internazionale, i contagi da Covid che aumentano ed il blocco di Trump sul pacchetto di aiuti L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,77%.fiacca, che lima lo 0,18%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto (-0,06%), trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia (-0,07%). A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.411 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,72%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,06%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,89%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,82%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che crolla del 4,24% dopo il collocamento di Mercury.Sensibili perdite per, in calo del 2,99%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,46%.Tra i(+3,84%),(+1,15%),(+1,08%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,58%.In apnea, che arretra del 3,17%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,66%.