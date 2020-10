Sesa continua il piano di buy-back

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie,, dal 29 settembre al 5 ottobre 2020, complessivamenteSesa, pari allo 0,00052276% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 83,3082 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 6.747,96 euro.La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 6 ottobre, possiede complessivamente 33.539 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,21645620% dell’attuale capitale sociale.A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,59%.