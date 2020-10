Toniche le Borse europee

FTSE MIB

Banca Farmafactoring

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. A fare da assist al sentimenti degli investitori contribuiscono i nuovi rafforzamenti di ieri a Wall Street dove si continua a sperare inSul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,24%.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,58%.Invariato lo, che si posiziona a +127 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,76%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,66%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,50%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,51%., con il, che avanza a 19.549 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 21.412 punti.(+2,64%),(+2,22%) e(+1,71%) in buona luce sul listino milanese.Il settore, con il suo -0,87%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+5,44%) grazie alla promozione di un broker. Fa bene(+3,64%) dopo la salita di Del Vecchio nel capitale di Piazzetta Cuccia.(+2,39%) e(+2,03%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,42%.Tentenna, che cede lo 0,70%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%.di Milano,(+4,39%),(+4,31%),(+3,91%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,38%.In caduta libera, che affonda del 2,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,22%.