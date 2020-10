Wall Street avvia seduta moderatamente positiva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

utilities

IBM

Exxon Mobil

Cisco Systems

American Express

Paychex

Altera

NetApp

Tesla Motors

Amgen

Netflix

(Teleborsa) -, grazie al, che ha compensato il congelamento del piano di stimoli annunciato da Trump. Il dato sui sussidi alla disoccupazione è apparso deludente , confermando qualche difficoltà nel mercato del lavoro. Non sono previsti altri dati macro nel pomeriggio, salvo quello sugli stoccaggi di gas.L'indiceavanza frazionalmente a 28.389 punti; sulla stessa linea l'che sale dello 0,50% a 3.437 punti. In frazionale progresso il(+0,54%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,43%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,12%),(+1,04%) e(+0,74%).Tra i(+8,50%),(+1,99%),(+1,88%) e(+1,65%).Tra i(+3,51%),(+2,43%),(+2,34%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,44%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.