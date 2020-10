Ci sarà la svolta green dopo la pandemia?

(Teleborsa) - Dall'acquisto di prodotti a minor impattodall'interesse per leal riciclo, dallasono molti i segnali che indicano una crescente attenzione alla riduzione del consumo delle risorse del Pianeta. Lanei comportamenti degli italiani con più di un abitante del Belpaese su quattro (27%) che acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima del Covid. E' quanto affermain occasione della ripresa della mobilitazione #fridaysforfuture promossa dadi una vera è proprianei comportamenti favorita anche dall'emergenza Covid. Per migliorare la situazione ambientale secondo l'indagine Coldiretti/Ixè il 59% degli italiani ritiene che sianosullo stile di vita. Se poi si guarda alle scelte che ognuno è disposto a fare per tutelare l'ambiente esiste una schiacciante maggioranza (72%) che sarebbe disposta a ridurre glimentre più di 8 su 10 (82%) preferisce prodottiper sostenereE' l'agricoltura l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli", dice Veronica Barbati leader dei giovani ni della Coldiretti nel sottolineare che si tratta di "unache devono interpretare le novita' segnalate dalla meteorologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sullaL'obiettivo finale dipende anche dalledove i consumi domestici diaggiungono la cifra record di 3,3 miliardi per effetto di una crescita del 4,4% da giugno 2019 a giugno 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sulla base dei dati Ismea presentati dalla Coldiretti a Sana Restart, il salone del biologico allafino a domenica 11 ottobre.