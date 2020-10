Conte su vendita Borsa: "Nasce leader europeo mercato dei capitali"

(Teleborsa) -. Così il Premier, su Twitter, ha commentato l'annuncio dell'accordo per la vendita di Borsa Italiana alla cordata formata da Euronext-CDP-Intesa Snapaolo.Il capo del governo ha parla di "unche restituisce centralità all'Italia in unae crea benefici per le nostre imprese".Anche il Ministro dell'Economiaha commentato con una certa soddisfazione l'operazione, da lui stesso caldeggiata qualche tempo fa . "Un passaggio fondamentale nella strategia perseguita dal Governo di rafforzamento del nostro mercato di capitali in un contesto europeo", ha affermato il titolare del MEF.L'ingresso in Euronext - ha aggiunto Gualtieri - darà la possibilità a investitori e imprese italiani di "ae a nuove opportunità di investimento e di crescita” e consentirà di "di mercato presso le nostre PMI".