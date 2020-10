Deboli i mercati europei. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, mentre Piazza Affari si muove in frazionale ribasso. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle, mentre si continua a sperare su. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'aumento dei casi diSul mercato valutario, l'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,10%. Poco mosso il, con il greggio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 41,16 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +127 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,73%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, composta, che cresce di un modesto +0,57%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,31%., con ilche lima lo 0,25%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,24%, scambiando a 21.379 punti.(+1,08%),(+0,88%) e(+0,68%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori(-0,98%),(-0,96%) e(-0,77%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 2,67%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,17%, grazie ai buoni dati sulla raccolta di settembre, annunciati la vigilia.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,23%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,12%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,53%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,10%.del FTSE MidCap,(+2,02%),(+1,68%),(+1,18%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,97%.Affonda, con un ribasso del 2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.