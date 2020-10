Denaro su Azimut dopo dati raccolta settembre

Azimut

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,29% sui valori precedenti.A fare da assist alle azioni contribuisce il dato sulla raccolta netta di settembre , positiva per 581 milioni, raggiungendo un valore di 3,6 miliardi da inizio anno.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di medio periodo dellarimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 16,45 Euro, mentre i supporti sono stimati a 16,01. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 16,89.