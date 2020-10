Milano in rosso con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in attesa dell'avvio di Wall Street, dopo lo. A pesare sui listini concorre anche il deterioramento del sentiment segnalato dall', mentre si guarda con attenzione alPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%. Invariato lo, che si posiziona a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,68%.tentenna, che cede lo 0,64%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,38%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,42% sulTra idi Milano, in evidenza(+1,58%),(+1,19%),(+1,15%) e(+0,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che scivola del 4,14%.In apnea, che arretra del 3,26%.Calo deciso per, che segna un -2,29%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,19%.di Milano,(+10,92%),(+2,76%),(+0,86%) e(+0,75%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -9,02%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,69%.Affonda, con un ribasso del 3,91%.Crolla, con una flessione del 3,76%.