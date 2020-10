Partenza prudente per il mercato americano

Blackrock

Citigroup

Johnson & Johnson

JP Morgan

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

finanziario

Walt Disney

Microsoft

Boeing

Johnson & Johnson

Apple

Raytheon Technologies

Moderna

Micron Technology

Vertex Pharmaceuticals

Tractor Supply

Fastenal

Wynn Resorts

American Airlines

Illumina

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, peraltro attesa, come anticipata dall'andamento contrastato dei future statunitensi. Prima dell'avvio del mercato è stato diffuso il dato sull' inflazione americana che ha evidenziato una accelerazione dei prezzi al consumo a settembre.Nel frattempoche vede protagonisti oggi i risultati trimestrali di alcune big come. Sul fronte tecnologico gli investitori guardano adche dovrebbe presentare il nuovo iPhone.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 28.792 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.529 punti. Sulla parità il(+0,05%); come pure, senza direzione l'(-0,12%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,74%) e(-0,41%).Al top tra i(+3,65%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,62%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,55%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,68%),(+2,26%),(+1,67%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,91%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,06%.Affonda, con un ribasso del 3,60%.Crolla, con una flessione del 3,16%.