Rosso per i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

viaggi e intrattenimento

bancario

materie prime

CNH Industrial

STMicroelectronics

Terna

Inwit

BPER

Mediobanca

Unicredit

Saipem

Tinexta

Banca MPS

De' Longhi

B.F

Autogrill

Saras

Biesse

Falck Renewables

(Teleborsa) -insieme alle altre Borse di Eurolandia. A pesare sui listini europei è stato il, mentre si guarda con attenzione al vertice europeo sulla Brexit. Non ha aiutato la performance debole di Wall Street, dopo loSul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,55%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.895,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,40%.(Light Sweet Crude Oil) (+2,03%), che raggiunge 40,23 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +122 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,66%.spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,91%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,53%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,81%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 21.394 punti, ritracciando dello 0,76%.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,66%; senza direzione il(+0,03%).Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,77% sul precedente.Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-5,76%),(-2,53%) e(-2,51%).di Milano, troviamo(+1,38%),(+0,67%),(+0,62%) e(+0,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche:, che continua la seduta con -5,12%. Affonda, con un ribasso del 3,70%.scende del 3,66%.Calo deciso per, che segna un -3,64%.di Milano,(+11,72%),(+8,06%),(+3,61%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,48%.Crolla, con una flessione del 5,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,33%.