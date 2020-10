Wall Street a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Si conferma prudente la borsa di Wall Street, al giro di boa, mentre proseguono le trattative tra repubblicani e democratici su nuovi stimoli all'economia. L'attenzione degli investitori intanto si concentra anche sulla pubblicazione dei risultati trimestrali di bilancio delle società quotate.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,42%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.519 punti. Pressoché invariato il(+0,15%); leggermente negativo l'(-0,33%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,52%),(-1,33%) e(-1,17%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,87%),(+0,89%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,73%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,00%.(+3,82%),(+3,72%),(+2,73%) e(+2,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,56%.In caduta libera, che affonda del 4,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,18 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,12%.