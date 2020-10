Piazza Affari positiva. Più debole il resto d'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

materie prime

beni industriali

media

immobiliare

tecnologia

vendite al dettaglio

Atlantia

Tenaris

Azimut

Poste Italiane

Nexi

Interpump

STMicroelectronics

Intesa Sanpaolo

Salini Impregilo

Saras

La Doria

ASTM

Banca MPS

Autogrill

Datalogic

Danieli

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della cautela la seduta finanziaria per le principali borse europee, colpite oggi da vendite diffuse. A Milano invece il bilancio è positivo complice il buon andamento di alcune Blue Chips. Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,1%.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,176. L', in aumento (+1,1%), raggiunge 1.910 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,82%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +123 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,65%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, piccola perdita per, che scambia con un -0,58%. Senza slancio, che negozia con un -0,12%., con ilche sta mettendo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 21.457 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+2,49%),(+1,35%) e(+1,18%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,66%),(-1,06%) e(-1,01%).di Milano, troviamo(+9,16%),(+2,67%),(+2,39%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,20%.Tentenna, che cede lo 0,97%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,03%),(+5,57%),(+3,93%) e(+3,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,46%.Crolla, con una flessione del 3,34%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,68%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,35%.