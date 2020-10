Debole il mercato di Tokyo. Giù anche le borse cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale in territorio negativo per le principali borse asiatiche che seguono la performance ribassista messa a segno dalla piazza statunitense, la vigilia.L'indicedella piazza di Tarchivia la seduta con un calo frazionale dello 0,57%; sulla stessa linea, in lieve calo, che archivia la giornata sotto la parità.Negativo(-1,18%); sulla stessa tendenza, in ribasso(-1,04%).Poco sotto la parità(-0,38%); leggermente positivo(+0,42%).Sul mercato valutario, piatto l', che mostra un esiguo +0,18%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,16%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,08%.Il rendimento dell'scambia allo 0,04%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,22%.