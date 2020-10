Vendite a piene mani sulle Borse europee

Euro / Dollaro USA

Cerved Group

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce l'accelerazione deie leannunciate in Francia, a Londra e in diversi Paesi europei che riportano di attualità uno scenario di lockdown.Brusco peggioramento della dinamica sulle quotazioni del petrolio, che si orienta a marcati ribassi sulla scia dei crolli delle Bores europee, mentre il peggioramento del quadro alimenta i timori di una perdita di controllo nel Vecchio Continente sul nuovo diffodersi della pandemiaSul mercato Forex, prosegue cauto l', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. Lieve calo dell', che scende a 1.893,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,31%, scendendo fino a 40,09 dollari per barile.Sale molto lo, raggiungendo +130 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,68%.pesante, che segna una discesa di ben -2,77 punti percentuali, seduta drammatica per, che crolla dell'1,89%. Sensibili perdite anche per, in calo del 2,22%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,61%; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,59%, scendendo fino a 20.901 punti.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-5,79%),(-3,61%) e(-3,50%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,54%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,91%.In apnea, che arretra del 5,75%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,78%.Calo deciso per, che segna un -4,49%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,85%) e(+0,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,52%.Affonda, con un ribasso del 5,52%.Crolla, con una flessione del 5,19%.