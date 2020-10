Mercato americano apre positivo

Pfizer

(Teleborsa) -, nonostante il persistere di incertezze relative ai contagi Covid nel mondo e alle elezioni USA. A sostenere il sentiment contribuiscono alcunie la conferma cherichiederà la registrazione di emergenza del vaccino anti-Covid alla FDA.Un supporto è arrivato anche dal il dato sullecresciute oltre le attese, mentre quello sullaha deluso con un calo a sorpresa.Ilche sta mettendo a segno un +0,6%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.498 punti. Guadagni frazionali per il(+0,65%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,56%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,79%),(+0,66%) e(+0,63%). Il settore, con il suo -1,52%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,84%),(+2,30%),(+1,44%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,08%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,06%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,58%.Tra i(+2,88%),(+2,43%),(+2,11%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,77%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,48%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,43%.