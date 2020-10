Moderate perdite a Tokyo. Asia in rosso con timori Covid

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che continuano a scontare leglobali, in particolare le preoccupazioni legate alladi pandemia Covid-19., si è mosso sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,37%, mentre il Topix è peggiorato dello 0,79%. Male ha fatto(-0,66%).Vendite diffuse in Cina, sebbene la borsa diabbia recuperato la parità (+0,06%), mentrechiude la giornata in calo dello 0,84%. In rosso ancheche cede lo 0,60%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi la giornata, in denaro(+0,99%) e(+0,40%), mentreperde lo 0,64%,lo 0,19% elo 0,48%.Leggermente positiva(+0,46%); in lieve ribasso(-0,46%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,02%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 3,23%.