In rialzo le Borse europee. Riprendono scambi Euronext

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre l'attenzione degli investitori resta concentrata sull'andamento della pandemia: i contagi continuano a crescere e in vari Paesi sono state varate nuove misure restrittive. Gli occhi degli operatori sono puntati anche sullain attesa che si trovi una quadra su un accordo commerciale.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. L', in aumento (+0,8%), raggiunge 1.913,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 40,57 dollari per barile, in attesa dellasulla domanda, in calendario oggi.In salita lo, che arriva a quota +132 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%., stanno per riprendere gli scambi che fanno capo a Euronext, dopo quasi tre ore di stop per problemi tecnici . Secondo quanto ha reso noto la società che gestisce le Borse di Parigi, Lisbona, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Oslo "la causa è stata identificata e risolta. Si è trattato di un problema tecnico che ha impattato sul sistema middleware". Euronext si prepara a una ripresa di tutti i mercati, "tranne per quelli dei Warrants e dei Certificates per il quale proseguono le indagini".Intanto a Piazza Affari ilmostra un rialzo dello 0,39%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 21.271 punti.Risultato positivo a Milano Affari per i settori(+1,44%),(+1,18%) e(+0,87%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,57%.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,81% in attesa di una soluzione del dossier Autostrade . Nel pomeriggiosi terranno i CdA di Atlantia e di CDP che dovrà formulare l'offerta per Aspi.Brilla, con un forte incremento (+2,13%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,12%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,04% nel giorno di chiusura delle negoziazioni dei diritti relativi all'aumento di capitale.In caduta libera, che affonda del 2,14%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%.Tra i(+4,22%),(+4,18%),(+3,00%) e(+2,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,30%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.