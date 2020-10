In rialzo la Borsa di Milano. Deboli le piazze europee

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

materie prime

beni per la casa

bancario

media

tecnologia

vendite al dettaglio

BPER

Pirelli

Leonardo

Moncler

Atlantia

Prysmian

Fineco

Telecom Italia

Saras

Banca Popolare di Sondrio

Autogrill

Ascopiave

La Doria

Zignago Vetro

doValue

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -i principali mercati europei in scia alle preoccupazioni relative alla crescita dei contagi di Covid e per l'evoluzione delle trattative sulla Brexit Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,48%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,10% a quota +132 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,71%.calo deciso per, che segna un -0,92%, poco mosso, che mostra un +0,26%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,27%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,56% a 19.482 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 21.307 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,41%),(+1,81%) e(+1,41%).Nel listino, i settori(-1,07%),(-1,06%) e(-0,89%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+9,75%),(+3,81%),(+3,34%) e(+3,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,17%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,42%.del FTSE MidCap,(+6,60%),(+3,46%),(+3,22%) e(+2,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,50%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,03%.Affonda, con un ribasso del 2,71%.Crolla, con una flessione del 2,62%.