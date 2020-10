Wall Street chiude in rosso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

telecomunicazioni

Intel

Apple

Microsoft

Johnson & Johnson

American Express

Western Digital

Micron Technology

NetApp

Seagate Technology

Ross Stores

Moderna

Biogen

Dish Network

(Teleborsa) - Seduta negativa per Wall Street, che ha ripiegato subito dopo l'avvio, scontando le incertezze relative all'esplosione dei contagi e le ansie relative all'impasse politica sul pacchetto di stimoli. Illascia sul parterre l'1,44%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 3.427 punti. Debole anche il(-1,84%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'(-1,77%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,10%),(-1,88%) e(-1,87%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,48%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,32%.Tra i(+7,85%),(+1,98%),(+1,80%) e(+1,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,37%.In caduta libera, che affonda del 4,03%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,01 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,98%.