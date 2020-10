Borsa, Euro Cosmetic avvia attività per quotazione su AIM Italia

(Teleborsa) - Parte domani, 22 ottobre, il bookbuilding di Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona) che in data odierna ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ead alto potenziale di crescita., che sarà dedicata ad investitori non qualificati in Italia per l’importo massimo di 3 milioni di Euro ed è realizzata con modalità tali che consentano di rientrare nei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, comprende azioni ordinarie di nuova emissione per l’importo massimo di Euro 8 milioni rivolta ad investitori qualificati e non qualificati.Laè stata fissata tra un minimo e un massimo di Euro 6,30 e Euro 7,45 per azione; la capitalizzazione pre-money della Società sarà compresa tra Euro 22 milioni ed Euro 26 milioni. Gli azionisti della Società hanno destinato fino al 15% delle azioni ordinarie possedute pre-IPO al servizio di un meccanismo di Price Adjustment Share qualora non venga raggiunto dalla Società la soglia di risultato relativa all’EBITDA per l’anno 2020: Euro 4,5 milioni (EBITDA TARGET 2020).Gli azionisti di Euro Cosmetic hanno infine concesso al Global Coordinator una opzione per l’acquisto di azioni ordinarie fino ad Euro 1,5 milione al prezzo di collocamento, corrispondente a circa il 19% dell’Offerta Globale (c.d.). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. Nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe il flottante sarà fino al 31,7%., ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver intrapreso questo percorso finalizzato alloe rafforzare ulteriormente la nostra posizione in settori e mercati chiave. Riteniamo che la quotazione sul mercato AIM Italia ci permetterà di poter disporre di importanti risorse per potenziare e migliorare la nostra capacità produttiva e ci consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo di formulazioni Euro Cosmetic in segmenti ad alta crescita ed elevata marginalità”.su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, Euro Cosmetic èS.p.A., in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale Gitti and Partners in qualità di advisor legale dell’Emittente, LCA Studio Legale in qualità di advisor legale del Nomad, Deloitte & Touche S.p.A. come società di revisione, Studio Alloisio e Associati in qualità di Advisor Finanziario, CDR Communication consulente della Società in materia di Media Relation e lo studio Moschen e Associati in qualità di Tax Advisor della Società.