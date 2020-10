Borsa New York apre sulla parità

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi sulla parità, mostrando prudenza per l'ennesimofiscali in USA e per lain Europa. La tensione resta alta anche in vista delle vicineA New York, l'indiceè poco mosso a 28.256 punti; sulla stessa linea l', che rimane a 3.443 punti. Guadagni frazionali per il(+0,23%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,03%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,35%.del Dow Jones si distingue(+1,01%).La peggiore è, che scivola dell'1,37%.scende dell'1,25%.Calo deciso per, che segna un -1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.(+3,87%),(+2,53%),(+2,06%) e(+1,92%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -5,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,35%.Affonda, con un ribasso del 2,01%.