Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Si muove in cauto rialzo la borsa di Wall Street mentre l'accordo sul nuovo piano di stimoli americani è ancora in stallo. Sul fronte macro, è stato diffuso il dato sulle richieste di sussidio alla disoccupazione, negli USA, che ha registrato una contrazione inattesa delle domande.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,38%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.447 punti. Senza direzione il(-0,14%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,19%).(+2,48%),(+1,54%) e(+1,37%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,07%),(+2,90%),(+2,88%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.(+6,08%),(+4,67%),(+4,31%) e(+4,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,22%.Affonda, con un ribasso del 7,19%.Crolla, con una flessione del 3,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,50%.