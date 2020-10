Milano marcia in positivo assieme ai mercati europei

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Pirelli

Unicredit

BPER

ENI

DiaSorin

Prysmian

Cattolica Assicurazioni

Saras

Datalogic

Autogrill

ERG

B.F

Mutuionline

GVS

(Teleborsa) -, che si muovono in rialzo, a dispetto delle tensioni legate aied agli impatti sull'economia. Ileuropeo si conferma in forte crescita, ma ia causa della seconda ondata di pandemia.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,184. Invariato lo, che si posiziona a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,77%.avanza dello 0,65%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,09%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,01%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,99% suldi Piazza Affari, su di giri(+6,34%) grazie ai giudizi degli analisti.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,86%.Effervescente, con un progresso del 2,32%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,22%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,25%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%.del FTSE MidCap,(+3,28%),(+3,22%),(+2,73%) e(+2,59%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -2,21%.In apnea, che arretra del 2,16%.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,54%.