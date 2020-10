Wall Street chiude in moderato rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude in frazionale rialzo, nel giorno dell'ultimo infuocato, ma politicamente corretto, dibattito TV fra Donald Trump e Joe Biden. Frattanto i contagi e le vittime del Covid hanno conosciuto una nuova impennata, ma questo non ha disturbato di nuovo il mercato americano.Ilsale dello 0,54% a 28.364 punti; sulla stessa linea, l'avanza a 3.453 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,02%); poco sopra la parità l'(+0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,16%),(+1,88%) e(+1,49%). Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+5,16%),(+4,06%),(+3,54%) e(+3,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,14%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Tra i(+5,96%),(+5,06%),(+4,91%) e(+4,73%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,11%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,12%.Affonda, con un ribasso del 4,32%.Crolla, con una flessione del 3,19%.