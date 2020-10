Panico da coronavirus piega Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Pesanti vendite si registrano a Wall Street con l'acuirsi delle paure legate al progredire della nuova ondata della pandemia da Covid-19. Si temono nuovi lockdown con i relativi impatti sull'economia. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali.Tra gli indici statunitensi, forte calo del(-3,23%), che ha toccato 26.576 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 3.282 punti, ritracciando del 3,22%. Pesante il(-3,56%); sulla stessa linea, depresso l'(-3,42%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,90%),(-3,76%) e(-3,33%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,26%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,81%.In caduta libera, che affonda del 4,49%., con un aumento del 5,99%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,62%.Pesante, che segna una discesa di ben -10 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 9,21%.Sensibili perdite per, in calo del 6,07%.