A due velocità la Borsa di New York

(Teleborsa) - Partenza contrastata per la borsa di Wall Street dopo che le, ai minimi da marzo. Altro dato macroeconomico che sostiene il sentiment degli investitori è la lettura preliminare del2020 che ha indicato un rimbalzo pari al 33,1%, superiore alle attese. Sullo sfondo resta tuttavia la cautela, a causa del panico per il balzo record dei nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.542 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 3.283 punti. In rialzo il(+0,9%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,54%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,07%),(+1,01%) e(+0,49%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,53%),(-0,56%) e(-0,43%).Al top tra i(+2,10%),(+1,43%),(+0,87%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,12%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Al top tra i, si posizionano(+6,77%),(+5,00%),(+3,47%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,58%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,90%.In caduta libera, che affonda del 2,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.