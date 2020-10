Borse europee in rosso dopo BCE. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo che la, un segnale che sembra confermare l'aggravarsi dellaPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%. Torna a scendere lo, attestandosi a +136 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,73%.senza slancio, che negozia con un -0,16%,segna un -0,08%, in discesa anche, che perde lo 0,58%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,70%.A Piazza Affari non si salva alcun comparto.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,36%.Effervescente, con un progresso del 2,12%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,53%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,41%.In caduta libera, che affonda del 3,26%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,71 punti percentuali.Al Top tra le azioni italiane a(+4,43%),(+4,23%),(+2,80%) e(+1,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,16%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,44%.Sensibili perdite per, in calo del 3,94%.In apnea, che arretra del 3,52%.