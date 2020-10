Wall Street a picco con paura impatti lockdwon su ripresa

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, che crolla in scia ai mercati europei, con la conferma dei nuovi lockdown scattati in Europa. Illascia sul terreno il 3,43%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, l'è crollato del 3,53%, scendendo fino a 3.271 punti.Pessimo il(-3,93%); con analoga direzione, in forte calo l'(-3,79%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,33%),(-4,22%) e(-4,03%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,96%.Affonda, con un ribasso del 4,63%.mette a segno un +6,2%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,12%.Crolla, con una flessione dell'11,38%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,98%.