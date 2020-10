Borse europee recuperano. Piazza Affari cauto in rialzo

Euro / Dollaro USA

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tenaris

Saipem

Buzzi Unicem

Interpump

Recordati

Prysmian

Mediobanca

STMicroelectronics

Maire Tecnimont

doValue

Ferragamo

Datalogic

Sanlorenzo

FILA

Biesse

Credem

(Teleborsa) -, in una giornata impegnativa sul fronte macro: isono risultati largamente, confermando il forte recupero dell'economia di Eurolandia nel 3° trimestre. Per contro, restano le incertezze legate all'andamento dell'attività nel 4° trimnestre a causa della seconda ondata diL'continua la seduta sui livelli della vigilia. In discesa lo, che retrocede a quota +133 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,71%.senza slancio, che negozia con un -0,08%,è stabile (-0,06%), composta, che cresce di un modesto +0,36%. Lieve aumento per la Borsa milanese, con ilche sale dello 0,20% a 17.909 punti.di Piazza Affari, su di giri(+3,08%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,73%.Effervescente, con un progresso del 2,70%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,39%.Giù, che continua la seduta con -3,24%.Crolla, con una flessione del 2,12%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,68%),(+2,36%),(+2,11%) e(+2,00%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -2,38%.Calo deciso per, che segna un -1,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,85%.